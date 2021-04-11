В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по Встречному переулку

В Екатеринбурге перекрыли участок переулка Встречный в районе дома №8. Ограничения продлятся месяц, до 10 мая.
За этот период времени ЕМУП "Водоканал" предстоит построить сети холодного водоснабжения для сельскохозяйственного рынка с офисными помещениями.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улицам Белореченская, Серафимы Дерябиной, а также через дворы.
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