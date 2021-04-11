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Общество / Авто и транспорт
11 апреля 2021, 12:17

В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по Встречному переулку

перекрытие движения

Перекрытие связано со строительством водопровода. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге перекрыли участок переулка Встречный в районе дома №8. Ограничения продлятся месяц, до 10 мая.

За этот период времени ЕМУП "Водоканал" предстоит построить сети холодного водоснабжения для сельскохозяйственного рынка с офисными помещениями.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улицам Белореченская, Серафимы Дерябиной, а также через дворы.

Фото: 2Гис

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Областная газета Свердловской области

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