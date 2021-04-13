Свердловская ГИБДД перешла на особый график работы в апреле

Через госуслуги процесс оформления документов сокращён до минимума. Фото: Алексей Кунилов

Регистрационно-экзаменационные подразделения Управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области в тестовом режиме будут работать по обновлённому графику до конца апреля.

Дополнительным рабочим днём в каждом регистрационном отделении объявлен понедельник, который всегда был выходным. В остальные дни недели будет увеличено время приёма посетителей.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Управления госавтоинспекции по Свердловской области, такой своеобразный месячник госуслуг обусловлен рядом причин. Во-первых, весна – традиционное время активизации автомобилистов. Как говорят, «подснежники» выползли – это те водители, которые зимой предпочитают не пользоваться автомобилем. Весной к тому же оживляется рынок купли-продажи автомобилей, что сопровождается регистрационными действиями.

Во-вторых, произошли изменения в правилах экзаменов на водительское удостоверение. Сейчас там, по сути, два этапа: теоретическая часть и практическая, акцент в которой сделан на проверку навыков и умения ездить по городским улицам, а упражнения на автодроме сведены к минимуму. Сдать экзамены стало легче и быстрее, что увеличило очереди в ГИБДД. Если раньше на оформление документов уходило полтора часа, то сейчас, как показало начало апреля, это время снизилось до одного часа.

Регистрационные действия в каждом отделении регионального Управления госавтоинспекции производятся по предварительной записи через портал госуслуг или в порядке живой очереди, для чего вначале нужно взять талон и ждать вызова. На практике на всё про всё без времени ожидания в очереди уходит 10–15 минут, если, конечно, документы в порядке.

ВАЖНО В Екатеринбурге по адресу улица Чкалова, 1 горожан в понедельник ждут с 9:00 до 17:00, во вторник, пятницу и субботу – с 9:00 до 18:00, в среду – с 10:00 до 19:00 и в четверг – с 12:00 до 18:00.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».