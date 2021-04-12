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Общество / Авто и транспорт
12 апреля 2021, 18:45

За выходные в Свердловской области задержали 168 нетрезвых водителей

рейд по нетрезвым водителям

За нетрезвое вождение предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

В выходные на дорогах Свердловской области остановили 377 нарушителей Правил дорожного движения. Часть задержанных – 168 – сели за руль пьяными.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 40 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения, а 13 были задержаны пьяными повторно.

В результате сплошных проверок также были задержаны свыше 200 водителей, не имеющих права управления. Из них 162 – никогда не получали водительских удостоверений, ещё 47 – были лишены их за грубые нарушения ПДД.

Госавтоинспекция напоминает!

Согласно ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством в нетрезвом виде"), а также ст. 12.26 КоАП РФ ("Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения") предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде предусмотрена уже уголовная ответственность.

Водителю без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полагается административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем. О нетрезвых автолюбителях просят сообщать по телефону "112" или в полицию.

Областная газета Свердловской области

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