Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией и Турцией до 1 июня

Ограничение продлится с 15 апреля по 1 июня. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится с 15 апреля по 1 июня.

Такое решение принял федеральный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничение авиасообщения связано с увеличившимся числом заболевших COVID-19 в Турции: согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 9 апреля в Турции было выявлено почти 56 тыс. заболевших.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года", - передаёт слова Татьяны Голиковой ТАСС.

Исключение составят направления, необходимые для участия АО "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции и рейсы для вывоза российских граждан из Турции.

Напомним, что до 16 апреля в России действует приостановка авиасообщения с Великобританией. Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти четыре месяца.