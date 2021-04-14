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Общество / Авто и транспорт
14 апреля 2021, 13:59

Ростуризм запустил горячую линию по вопросам ограничения полётов в Турцию

Самолёт

Также для российских туристов действует телефон Общероссийского народного фронта. Фото: Евгения Скачкова.

Ростуризм запускает горячую линию для ответов на вопросы, возникающие в связи с ограничениями перелётов в определённые страны. Также для российских туристов действует телефон Общероссийского народного фронта.

Как сообщает Telegram-канал "Коронавирус: рейсы в РФ", обратиться за помощью и получить ответы на вопросы по поводу ограничения авиасообщения можно по телефону +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00.

Кроме того, в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтёры ответят на вопросы туристов по телефону +7 (800) 200-34-11 с 8:00 до 20:00 по московскому времени. В голосовом меню необходимо нажать цифру "2".

Напомним, 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится с 15 апреля по 1 июня.

Также до 16 апреля в России действует приостановка авиасообщения с Великобританией. Перелёты между двумя странами ограничены уже почти четыре месяца.

Областная газета Свердловской области

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