В Екатеринбурге расширят дорогу в Солнечный

В Солнечном станет свободнее на улице Лучистая и на мосту через Патрушиху. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Екатеринбурга планируют улучшить транспортную обстановку в Солнечном. В рамках первого этапа проекта масштабной реконструкции в микрорайоне расширят дорогу по улице Лучистая.

Существующую проезжую часть увеличат до пяти полос. Три из них будут вести в сторону Солнечного, ещё две, через разделительную полосу, – в сторону центра. Просторнее также станет на перекрёстках Лучистой с улицами Счастливая и Чемпионов.

Кроме того, в планах расширить мост через реку Патрушиху - вместо двух сделать четыре полосы движения. Выполнить первый этап работы предполагается до конца 2024 года. Заключить соответствующий муниципальный контракт поручил градоначальник Алексей Орлов.

По данным пресс-службы мэрии, обновлению также подлежат очистные сооружения улично-дорожной сети микрорайона. Планируется построить трёхсекционный аккумулирующий резервуар и три подземных комплекса очистных сооружений, производительностью 150 литров в секунду каждый.

Отмечается, что по окончании первого этапа работ городские власти планируют начать проектирование трамвайной линии в Солнечный. Этот проект обсуждается уже несколько лет. Ожидалось, что трамвайную ветку в Солнечный начнут строить в 2020 году.

В горадминистрации сообщали, что новая ветка в данный микрорайон станет первой очередью перспективной трамвайной линии. Она будет проложена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрёстка улиц Лучистая – Чемпионов. Протяжённость пути составит 1,8 километра. На линии будет четыре остановки.

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