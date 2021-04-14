Трассу Екатеринбург – Тюмень обновят с учётом замечаний сельских жителей

Дорожникам поручено предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды. Фото: департамент информполитики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Талицу осмотрел строящийся участок трассы Екатеринбург – Тюмень. Он озвучил дорожникам вопрос, волнующий местных жителей.

Из-за установки отбойников свердловчане, живущие в близлежащих сёлах, оказались отрезанными от дороги. Об этом главе региона через электронную приёмную рассказал местный житель Фийдан Сабитов. По словам мужчины, ограниченными оказались въезды и выезды в посёлки и деревни Юшала, Маркова, Первухина, Васенина, Комсомольский.

"Не у всех есть личный автотранспорт, это раз, объезжать нужно более 25 километров, чтоб только развернуться – это два, до электрички тоже нет возможности дойти пешком, так как поставили отбойники и банально собьют пешехода", – написал свердловчанин, добавив, что в общей сложности речь идёт почти о 6 000 человек.

В связи с обращением Евгений Куйвашев поручил Уралуправтодору, который ведёт реконструкцию, проработать этот вопрос. В частности дорожникам необходимо предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды.

"Ведь иначе выходит, что мы для транзитников сделаем хорошо, а для живущих здесь людей создадим неудобства. До 1 мая мне представят план с уже конкретными решениями. Исправим ситуацию", – подчеркнул губернатор.

В свою очередь Федеральное дорожное агенство заявило о готовности организовать встречу с местными жителями, чтобы обсудить возникающие проблемы и разработать плана дальнейших действий.

По данным департамента информполитики Свердловской области, общая протяженность реконструируемого участка, который осмотрел сегодня Евгений Куйвашев, составляет 40 км. На объекте меняют покрытие, расширяют дорогу (к 2025 году её сделают четырёхполосной), устанавливают наружное освещение. Кроме того, предполагается капремонт двух мостов.