В Каменске-Уральском построят мост-дублёр через реку Исеть, чтобы избавить город от пробок

Строительство моста-дублёра начнётся в 2023 году, в эксплуатацию его планируют пустить в 2025 году. Фото: Дмитрий Черепенин

В администрации Каменска-Уральского приняли решение о постройке моста-дублёра через реку Исеть. Он позволит разгрузить от транспорта Байновский мост – единственную дорожную артерию, связывающую Синарский и Красногорский районы – две части города. Работы по проектированию начинаются уже в этом году, а запустить новый путепровод власти рассчитывают в 2025-м.

Надо, но не можем

О том, что Каменску-Уральскому нужен второй мост в городской черте, говорят не первый год. Действующий Байновский мост испытывает колоссальную транспортную нагрузку – до 30 тысяч автомобилей в сутки. Сама конструкция – надёжная (ремонтные работы на мосту проходят регулярно), но из-за интенсивного движения возникают заторы. Ещё в 2019 году глава города, а ныне заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в беседе с «ОГ» констатировал:

– Для нас это действительно острая проблема. Второй мост крайне необходим. Объект включили в стратегию развития Каменска-Уральского до 2030 года. Пытаемся решить вопрос на уровне области.

Местные власти даже спроектировали новый мост – от старой части города по направлению к посёлку Мартюш. Но дело застопорилось. Причин – две. Во-первых, по предварительным подсчётам, стоимость моста составила почти 5 млрд рублей – больше половины муниципального бюджета! А во-вторых, как сообщили «Облгазете» в пресс-службе мэрии, для строительства этого моста понадобилось бы серьёзно скорректировать улично-дорожную сеть, что не так просто: в старой части города более 40 объектов культурного наследия со своей охранной зоной. Вдобавок мэрии пришлось бы выкупать земельные участки и объекты недвижимости, попавшие под стройку.

Стало понятно, что без федеральных денег муниципалитету не обойтись. Надежды возлагались на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но, как выяснилось, принять участие в нём могут города с населением свыше 300 тысяч человек. А в Каменске-Уральском проживает 173 тысячи. В итоге проект отложили.

Вариант дешевле

В январе этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram написал: «Мы давно рассматриваем разные пути выхода из этой ситуации. Сейчас одним из самых перспективных видится вариант строительства рядом с существующим мостом дублёра». В марте в Каменске-Уральском на гражданском форуме вопрос с дублёром вынесли на общественное обсуждение. А на днях на совещании в мэрии глава города Алексей Герасимов заявил, что дублёр будет:

– Начинаем работу уже в этом году. Наша задача – провести предпроектную проработку и изыскания, затем найти финансирование. Строительство этого объекта означает, в первую очередь, повышение надёжности транспортной связи между Синарским и Красногорским районами.

К делу уже подключилась специализированная организация «Трансмостинжиниринг». Эксперты компании предложили возвести дублёр прямо по соседству с действующим мостом – Байновским. По одному сооружению горожане смогут двигаться в Красногорский район, а по другому – в Синарский. Затраты на строительство составят 1,5–2 млрд рублей. Столь существенное удешевление стоимости проекта вызвано тремя причинами:

– мэрии не придётся тратиться на выкуп земли у собственников (в границу проектирования попадут только муниципальные и неразграниченные земли);

– не надо заново строить подъезды к мосту (а только расширить существующие);

– нет проблем с объектами культурного наследия.

Строить, но как?

Сейчас в мэрии Каменска-Уральского решается вопрос: как организовать движение на подходах к мосту-дублёру? Вариантов – два. Или строить дублёр на одном уровне с действующим мостом, но тогда нужно «оформить» транспортные кольца по обеим сторонам путепровода и перенастроить светофорное движение. Или выстроить транспортную развязку на подступах к дублёру, но тогда сам дублёр будет выше действующего моста на 5 метров (понадобятся более высокие опоры). Местные СМИ уже подсчитали: разница в стоимости составит 500 млн рублей.

Пока администрация города склоняется к первому варианту. «Он эстетичнее, понятнее и проще с точки зрения регулирования пешеходного движения, и дешевле», – цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы города по строительству Николая Орлова. В областном минтрансе с этим согласны, но нужно смотреть эффективность проекта. Алексей Шмыков (он приезжал на совещание в мэрию по этому вопросу) порекомендовал обратить внимание на синхронизацию работы светофоров на подъездах к двум мостам. Свою позицию озвучил и депутат Государственной думы РФ Лев Ковпак (избирался от Каменска-Уральского. – Прим. авт.): «нужно подходить к вопросу комплексно, при строительстве дублера не стоит забывать и о прилегающих улицах, просчитав возможность их обновления», – приводит его слова пресс-служба мэрии.

К строительству дублёра каменские власти рассчитывают приступить в 2023 году (два года даётся на предпроектные работы и, собственно, сам проект). А запустить его в эксплуатацию – в 2025 году. При этом отказываться от предыдущих планов по строительству моста от старой части города к посёлку Мартюш чиновники не собираются.

– Этот дорогостоящий проект имеет шансы на воплощение, но в более отдаленной перспективе, – сообщили в пресс-службе.

Правда, чёткого понимания, из каких источников пойдёт финансирование мостовых проектов, нет. Очевидно, что городской бюджет «в одиночку» не потянет такую (даже более чем в два раза удешевлённую по сравнению с первым вариантом) стройку. Но, судя по тому, что ситуацию взяли под личный контроль руководители областного правительства и лично губернатор региона, есть шанс, что финансовая проблема не станет непреодолимой преградой для реализации проекта.

Строительство моста-дублёра начнётся в 2023 году, в эксплуатацию его планируют пустить в 2025 году. Стоимость проекта около 2 млрд рублей.

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Справка «ОГ» До 1912 года Байновский мост через реку Исеть был в виде деревянной переправы, и не совсем надёжной. Капитально мост перестроили в 1938 году. А в 1952 году прошла ещё одна масштабная реконструкция – по проекту одного из ленинградских научных институтов. В 1991–1992 годах сооружение капитально отремонтировали, в том числе установили дополнительные металлические опоры. Местные краеведы рассказывают, что для движения мост был закрыт – автотранспорт двигался по понтонной переправе. Последняя реконструкция прошла в 2019 году, когда главой города был Алексей Шмыков, в ремонт сооружения было вложено порядка 50 млн рублей. Тогда движение по мосту было ограничено на несколько недель. Длина путепровода – почти 8 км, ширина проезжей части – 14 метров, общий вес – 2,1 тысячи тонн.