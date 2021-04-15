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Общество / Авто и транспорт
15 апреля 2021, 18:26

В Свердловской области изменится расписание электрички от Чернушки до Красноуфимска

  Анна Митчина
Поезда

Расписание изменится в связи с ремонтом перегона. Фото: Галина Соловьева

Изменения коснутся поездов из Свердловской области, Пермского края, Удмуртии и Башкирии. Разница в расписании будет от 3 до 19 минут.

С 19 апреля по 25 мая изменится порядок курсирования поезда № 6534 сообщением Чернушка – Красноуфимск, - сообщается в пресс-службе РЖД. Изменения произойдут в связи с ремонтом на перегоне Кама-Камбарка. Отклонения от действующего расписания будут в промежутке от 3 до 19 минут.

Полный список поездов и электричек, которых коснутся изменения:

Фото:

Уточнить подробную информацию по необходимым маршрутам можно:

- по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно);

- на сайте https://sodruzhestvoppk.ru;

- в мобильном приложении "Пригород";

- на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах.

Областная газета Свердловской области

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