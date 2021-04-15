Темы дня

Общество / Авто и транспорт
15 апреля 2021, 20:44

В конце апреля под Первоуральском дважды перекроют трассу

Автомобили

Под Первоуральском в конце апреля дважды перекроют трассу. Фото: Галина Соловьёва.

На трассе "Екатеринбург - Первоуральск" в конце апреля дважды перекроют движение по участку от села Новоалексеевское до Первоуральска. Это связано с проведением соревнований по велосипедному спорту.

Федерация велосипедного спорта Свердловской области проведёт 29 и 30 апреля заезды Чемпионата и Первенства региона. Движение по трассе "Екатеринбург - Первоуральск" будет закрыто в эти дни в период с 10:30 до 15:00.

Как сообщает департамент информполитики региона, на время проведения мероприятия будет организован объезд по трассе "Пермь - Екатеринбург".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Читайте также:

На двух свердловских трассах ограничат движение крупногабаритных автомобилей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.04.2021, 20:58 / Общество
Для пассажиров старше 60 лет ввели скидки 30% на поезда
15.04.2021, 20:44 / Общество
В конце апреля под Первоуральском дважды перекроют трассу
15.04.2021, 19:43 / Общество
Глава СКР взял на контроль ситуацию с гибелью детей в пожаре на Среднем Урале
15.04.2021, 19:08 / Общество
Автобус №95 в Екатеринбурге переходит на летнее расписание с 1 мая
15.04.2021, 18:57 / Общество
В Свердловской области стартовал сезон ремонта дорог