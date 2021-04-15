В конце апреля под Первоуральском дважды перекроют трассу

Под Первоуральском в конце апреля дважды перекроют трассу. Фото: Галина Соловьёва.

На трассе "Екатеринбург - Первоуральск" в конце апреля дважды перекроют движение по участку от села Новоалексеевское до Первоуральска. Это связано с проведением соревнований по велосипедному спорту.

Федерация велосипедного спорта Свердловской области проведёт 29 и 30 апреля заезды Чемпионата и Первенства региона. Движение по трассе "Екатеринбург - Первоуральск" будет закрыто в эти дни в период с 10:30 до 15:00.

Как сообщает департамент информполитики региона, на время проведения мероприятия будет организован объезд по трассе "Пермь - Екатеринбург".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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