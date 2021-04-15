В конце апреля под Первоуральском дважды перекроют трассу

На трассе "Екатеринбург - Первоуральск" в конце апреля дважды перекроют движение по участку от села Новоалексеевское до Первоуральска. Это связано с проведением соревнований по велосипедному спорту.
Федерация велосипедного спорта Свердловской области проведёт 29 и 30 апреля заезды Чемпионата и Первенства региона. Движение по трассе "Екатеринбург - Первоуральск" будет закрыто в эти дни в период с 10:30 до 15:00.
Как сообщает департамент информполитики региона, на время проведения мероприятия будет организован объезд по трассе "Пермь - Екатеринбург".
Читайте также:
На двух свердловских трассах ограничат движение крупногабаритных автомобилей.