Для пассажиров старше 60 лет ввели скидки 30% на поезда

Купить билеты с 30-процентной скидкой пассажиры 60+ могут в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и через мобильное приложение. Фото: Галина Соловьёва

Акция на покупку билетов в купе будет действовать до 28 апреля. Совершить поездку можно до 28 апреля или с 11 по 27 мая.

Купить билеты с 30-процентной скидкой пассажиры 60+ могут в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и через мобильное приложение.

"Специальное предложение будет действовать при условии покупки билета не позднее, чем за 3 дня до даты отправления поезда включительно. Скидка не применяется при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов и не суммируются с другими специальными тарифами и скидками", - рассказали в РЖД.

Отмечается, что пассажиры старше 60 лет могут также получить скидку 30% на проезд в скоростных поездах "Ласточка", "Сапсан" и "Рускеальский экспресс". Билеты по меньшей цене можно приобретать до конца года.

Читайте также:

Свердловские школьники получат скидку 50% на проезд в поезде летом 2021 года.