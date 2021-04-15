Темы дня

Общество / Авто и транспорт
15 апреля 2021, 20:58

Для пассажиров старше 60 лет ввели скидки 30% на поезда

Поезд на вокзале

Купить билеты с 30-процентной скидкой пассажиры 60+ могут в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и через мобильное приложение. Фото: Галина Соловьёва

Акция на покупку билетов в купе будет действовать до 28 апреля. Совершить поездку можно до 28 апреля или с 11 по 27 мая.

Купить билеты с 30-процентной скидкой пассажиры 60+ могут в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и через мобильное приложение.

"Специальное предложение будет действовать при условии покупки билета не позднее, чем за 3 дня до даты отправления поезда включительно. Скидка не применяется при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов и не суммируются с другими специальными тарифами и скидками", - рассказали в РЖД.

Отмечается, что пассажиры старше 60 лет могут также получить скидку 30% на проезд в скоростных поездах "Ласточка", "Сапсан" и "Рускеальский экспресс". Билеты по меньшей цене можно приобретать до конца года.

Читайте также:

Свердловские школьники получат скидку 50% на проезд в поезде летом 2021 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.04.2021, 20:58 / Общество
Для пассажиров старше 60 лет ввели скидки 30% на поезда
15.04.2021, 20:44 / Общество
В конце апреля под Первоуральском дважды перекроют трассу
15.04.2021, 19:43 / Общество
Глава СКР взял на контроль ситуацию с гибелью детей в пожаре на Среднем Урале
15.04.2021, 19:08 / Общество
Автобус №95 в Екатеринбурге переходит на летнее расписание с 1 мая
15.04.2021, 18:57 / Общество
В Свердловской области стартовал сезон ремонта дорог