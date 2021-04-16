Мишустин распорядился вернуть деньги за аннулированные туры прошлого года

Деньги вернут за путёвки, приобретенные до 31 марта 2020 года. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился, чтобы туристам вернули деньги за аннулированные путёвки. Речь идёт о турах, которые были приобретены до 31 марта 2020 года включительно.

Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портал правовой информации. Возврат средств будет осуществляться из фонда персональной ответственности туроператоров.

Помимо этого, в документе сказано о снижении ежегодных взносов в этот фонд. Ставка упала с 1% до 0,25%. Перечислить деньги в фонд персональной ответственности туроператоров можно до 15 апреля 2022 года.

Напомним, что в этом году Россия приостановила до 1 июня 2021 года авиасообщение с Турцией и Танзанией. Это решение испортило отдых 500 тысячам россиян, которые уже заплатили за путёвки 32 миллиарда рублей. Ранее свердловский Роспотребнадзор разъяснил правила возврата средств за путёвки в Турцию. Россияне могут перенести даты тура или поехать по другому направлению, предложенному туроператором. О случаях возврата средств за Турцию пока неизвестно.