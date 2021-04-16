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Общество / Авто и транспорт
16 апреля 2021, 11:14

С 17 апреля на СвЖД вводят 8 "летних" электричек

Дачники идут по шпалам

По просьбам пассажиров срок действия летнего графика продлён до 10 октября. Фото: Галина Соловьёва

Дополнительные поезда назначаются на дачный сезон и будут курсировать в этом году до 10 октября. Всего на территории Свердловской области этим летом введут 18 электричек.

8 из них запустят с субботы, 17 апреля. Речь идёт о поездах:

  • № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);
  • №6632 Екатеринбург – Колчедан (ежедневно);
  • №6620/6619 Екатеринбург – Храмцовская (ежедневно);
  • №6441/6442 Екатеринбург – Мурзинка (по выходным и
  • праздничным дням);
  • №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва (ежедневно);
  • №6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
  • №6802 Нижний Тагил – Невьянск (ежедневно);
  • №7074/7073 Нижний Тагил – Аэропорт (ежедневно).

Кроме того, с 24 апреля по выходным начнёт курсировать электричка №6482/6481 Екатеринбур – Полевской, а с 29 мая по 26 сентября - пригородный поезд №6591/6594 Дружинино – Михайловский Завод.

В "летних" поездах обычно увеличивают количество вагонов, в электричках из столицы Урала в Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Богданович, Шали и Дружинино - с четырёх до шести.

"По просьбам пассажиров срок действия летнего графика продлён до 10 октября. В 2020 году действовал до 4 октября", - пояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Добавим, что для ряда поездов также вводятся дополнительные остановки: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, 33 км, 109 км, 1826 км.

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Фото: Свердловская пригородная компания
Фото: Свердловская пригородная компания
Областная газета Свердловской области

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