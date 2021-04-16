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16 апреля 2021, 17:50

Под конец рабочей недели Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

Пробки

Завершение рабочей недели ознаменовалось сильными дорожными заторами в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

Завершение рабочей недели ознаменовалось сильными дорожными заторами в Екатеринбурге. Уральская столица стоит в 9-балльных пробках.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная ситуация зафиксирована на проспекте Ленина, улицах  Малышева, Первомайская, Восточная, Куйбышева, Декабристов, Луначарского, Комсомольская, Блюхера, Челюскинцев, Стрелочников и на Объездной дороге (в обе стороны), на ул. Готвальда (в сторону Халтурина), Халтурина (в сторону Кирова), Советская (в сторону Уральской).

На данный момент в Екатеринбурге зарегистрировано 8 ДТП. Два на проспекте Космонавтов от Мельковского переулка до Артинской, и по одной аварии на Шефской, Малышева (между Пушкина и Горького), Советской (между Восточной и Уральской), Мельникова (между Татищева и Ключевской), а также на перекрёстках Малышева - Гагарина и Куйбышева - 8 Марта.

Фото: "Яндекс. Карты"

Областная газета Свердловской области

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