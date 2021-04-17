Многодетные семьи смогут путешествовать на поездах со скидкой 20%

Акция "Большая семья" будет действовать на поезда, отправляющиеся с 1 июня по 31 августа 2021 года. Фото: Алексей Кунилов

РЖД вводит скидки 20% на билеты в вагоны купе на всё лето. Их могут получить семьи с тремя и более детьми, младшему из которых ещё нет 18 лет.

Путешествовать со скидкой может как вся семья, так и члены многодетной семьи. Акция "Большая семья" будет действовать на поезда, отправляющиеся с 1 июня по 31 августа 2021 года. Билеты можно купить в железнодорожной кассе, на официальном сайте или через мобильное приложение.

"Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, нужно быть зарегистрированными в программе лояльности "РЖД Бонус". Кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО "ФПК" и получить статус "Большая семья". Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга", - сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что детей до 5 лет пустят в поезда бесплатно, если он не будет занимать отдельное место. Детский тариф для детей от 5 до 10 лет составляет 35% от стоимости взрослого.

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