В Екатеринбурге ограничат движение по улице Мельникова

Ограничение движения будет проходить поэтапно. Фото: Галина Соловьёва

Ограничение связано с ремонтом сети теплоснабжения. Работы пройдут в четыре этапа.

Администрация города сообщила, что движение по ул. Мельникова будет ограничено с 11 мая по 1 октября 2021 года. Перекрывать улицу будут по частям.

Участок улицы от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева закроют с 11 мая 2021 года по 8 июня 2021 года.

Ремонт на участке от улицы Синяева до улицы Нагорной пройдёт с 9 июня 2021 года до 28 июля 2021 года.

Участок дороги от улицы Нагорной до улицы Синяева перекроют с 29 июля 2021 года до 26 августа 2021 года.

С 27 августа 2021 года до 1 октября 2021 года будет ограничено движения от улицы Нагорной до улицы Татищева.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, а автолюбителей - обращать особое внимание на новые установленные указатели и знаки, а также заранее планировать свой маршрут.

Все актуальные сведения о дорожных перекрытиях можно посмотреть на информационной карте портала Екатеринбурга