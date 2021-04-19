На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган ввели реверсивное движение до августа

Свердловские дорожники приступили к ямочным работам и работам по защите тонких слоёв на уральских трассах. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские дорожники приступили к ямочным работам и работам по защите тонких слоёв на уральских трассах. В частности, на автодороге Р-354 до августа 2021 года вводится реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", дорожники уже приступили к работам по устройству слоёв износа на трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган". В связи с этим на участках км 31+986 - км 32+290; км 39+000 - км 46+000 вводится реверсивное движение. Работы планируют завершить к концу лета.

Ямочный ремонт проводится на 155 км трассы М-5 "Урал" в направлении Екатеринбурга, а также на 214 км трассы Екатеринбург - Тюмень. На автодороге "Урал" автомобили двигаются по одной полосе, а на трассе Р-251 организовано реверсивное движение.

Уральских автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения с учётом перекрытий.

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