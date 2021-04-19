В Свердловской области за три дня задержали 170 пьяных водителей

Ещё около 200 человек управляли транспортом без прав. Фото: Алексей Кунилов

Рейд проходил с 16 по 18 апреля. Сотрудники ГИБДД выявили 170 случаев пьяного вождения.

22 человека отказались проходить медосвидетельствование, а 26 ранее уже были пойманы за ездой в пьяном виде. За повторный проступок их ждёт уголовное наказание. Автоинспекторы также задержали 200 водителей без прав.

"В Красноуфимском районе сотрудники ДПС остановили водителя 1997 года рождения. В машине находились его жена и трое детей. Самому младшему пассажиру было три месяца. Оказалось, что водитель управлял транспортом без прав, так как в августе 2020 года его их лишили на год. Несмотря на это, он продолжал ездить и подвергал опасности своих детей", - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области об одном из частных случаев.

В ГИБДД свердловчан предупреждают, что рейды повторятся в преддверии и во время майских праздников, так как в эти дни пьяных водителей становится больше.

В Госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения не быть равнодушными к проблеме пьянства и своевременно сообщать в полицию о водителя и пешеходах, которые ведут себя неадекватно, управляют транспортом или находятся на дороге в нетрезвом виде. Так, в Режевском районе в ночь на 17 апреля сотрудникам ДПС пришлось забирать пешехода, который уснул пьяным на дороге, создавая тем самым угрозу ДТП. Его доставили домой и выписали штраф за то, что на нём не было светоотражающих элементов.

Напомним, что за прошлые выходные было задержано 168 нетрезвых водителей.