Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 апреля 2021, 14:48

В Свердловской области за три дня задержали 170 пьяных водителей

  Анна Митчина
Сотрудники ГАИ и мужчина

Ещё около 200 человек управляли транспортом без прав. Фото: Алексей Кунилов

Рейд проходил с 16 по 18 апреля. Сотрудники ГИБДД выявили 170 случаев пьяного вождения.

22 человека отказались проходить медосвидетельствование, а 26 ранее уже были пойманы за ездой в пьяном виде. За повторный проступок их ждёт уголовное наказание. Автоинспекторы также задержали 200 водителей без прав.

"В Красноуфимском районе сотрудники ДПС остановили водителя 1997 года рождения. В машине находились его жена и трое детей. Самому младшему пассажиру было три месяца. Оказалось, что водитель управлял транспортом без прав, так как в августе 2020 года его их лишили на год. Несмотря на это, он продолжал ездить и подвергал опасности своих детей", - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области об одном из частных случаев.

В ГИБДД свердловчан предупреждают, что рейды повторятся в преддверии и во время майских праздников, так как в эти дни пьяных водителей становится больше.

В Госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения не быть равнодушными к проблеме пьянства и своевременно сообщать в полицию о водителя и пешеходах, которые ведут себя неадекватно, управляют транспортом или находятся на дороге в нетрезвом виде. Так, в Режевском районе в ночь на 17 апреля сотрудникам ДПС пришлось забирать пешехода, который уснул пьяным на дороге, создавая тем самым угрозу ДТП. Его доставили домой и выписали штраф за то, что на нём не было светоотражающих элементов.

Напомним, что за прошлые выходные было задержано 168 нетрезвых водителей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2021, 17:19 / Общество
Свердловская область направила более 100 литров плазмы для производства "КОВИД-глобулина"
19.04.2021, 16:55 / Спорт
В Екатеринбурге стартовал Турнир претендетов по шахматам
19.04.2021, 16:12 / Общество
Шарташский лесопарк обработают от клещей
19.04.2021, 16:01 / Общество
Прокуратура проверит сообщение о появлении трещины в стене дома в Академическом
19.04.2021, 14:55 / Общество
Артур Зиганшин: "Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем"