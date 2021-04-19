Екатеринбургу дадут скидку на автобусы

В ноябре 2020-го в уральскую столицу прибыли 57 новых автобусов. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале приступили к работам в рамках обновлённого нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Его продлили до 2030 года и дополнили новыми направлениями.

Одно из них предполагает модернизацию пассажирского транспорта. Эта работа велась и раньше, но теперь она выделена в отдельный федеральный проект. Как рассказали «Облгазете» в департаменте информполитики области, для участия в нём от нашего региона отобрали только Екатеринбургскую агломерацию. Она вошла в список из 13 участников проекта, которым предоставят 60-процентную скидку на приобретение машин в лизинг.

В этом году город получит 60 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Поставщиком выступит АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Стоимость контракта составит более 799 млн рублей, следует из информации, размещённой на сайте госзакупок. Техника будет оборудована системами видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, контроля за состоянием водителя. Выход машин на линию ожидается в сентябре. Это будет уже вторая крупная поставка за последнее время.

Ещё одно новое направление нацпроекта – «Развитие федеральной магистральной сети» – предполагает строительство и реконструкцию дорог федерального значения.

Кроме того, с 2022 года в рамках «БКД» предусмотрена реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023-го – строительство путепроводов на региональных и местных дорогах.

В 2021 году в Свердловской области в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 95 участков дорог общей протяжённостью 119,5 км. В Екатеринбурге работы пройдут на 19 участках улиц, а в Нижнем Тагиле – на 14.

В тему Частично обновить подвижной состав общественного транспорта недавно удалось и в Нижнем Тагиле. В прошлом году в город пришли 17 автобусов, приобретённых в рамках федерального проекта «Чистый воздух», и три трамвая.

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