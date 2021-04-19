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Общество / Авто и транспорт
19 апреля 2021, 17:30

В Екатеринбурге ограничат движение на улицах Бебеля и Чкалова

  Анна Митчина
Машина с дорожными знаками "Ремонт дороги"

Мост по ул. Бебеля будут ремонтировать до 20 июля. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге перекроют ещё две улицы. Некоторые ограничения будут действовать до середины июля.

Участок ул. Чкалова от ул. Шаумяна до переулка Воронежского перекроют с 29 апреля по 20 мая 2021 года. МУП "Водоканал" будет проводить на этом участке дороги ремонт сетей холодного водоснабжения.  

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга сообщает, что ограничения также коснутся нечётной стороны ул. Бебеля. Движение будет перекрыто на промежутке от ул. Готвальда до ул. Кирова с 15 мая по 20 июля 2021 года. В это время будет вестись ремонт моста. Объезд организуют по чётной стороне ул. Бебеля. В каждом направлении откроют двухполосное движение. 

Сегодня мы рассказывали, что ограничения коснутся и ул. Мельникова. Её перекроют с 11 мая по 1 октября 2021 года. Ремонтные работы будут идти по частям.

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Областная газета Свердловской области

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