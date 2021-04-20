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Общество / Авто и транспорт
20 апреля 2021, 10:04

Трассу М-5 "Урал" реконструируют за федеральные деньги

  Анна Митчина
Дорожные ремонтники и техника

Деньги выделили на ремонт некоторых участков трассы М-5 "Урал" и постройку нового выезда из Уфы. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России выделило 93,1 млрд рублей на реконструкцию и строительство дорожных сетей. В список объектов вошла трасса М-5 "Урал".

Кабмин выделяет деньги из резервного фонда. Их направят на реконструкцию старых и строительство новых дорожный сетей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" из 93 млрд выделят 45,5 млрд рублей на ремонт следующих трасс:

  • М-5 "Урал", 
  • М-7 "Волга",
  • М-25 Новороссийск – Керчь,
  • А-114 Вологда – Новая Ладога,
  • Р-22 "Каспий".

На эти средства планируют перестроить отдельные участки магистралей и создать новые объекты придорожной инфраструктуры. 

Ещё 7,6 млрд рублей направят в регионы. В планах сделать выезд из Уфы на трассу М-5 "Урал", построить Западный мост в Твери и дорогу в обход Майкопа. 

Также правительство выделит 40 млрд рублей для строительства 700-километровой скоростной трассы Москва-Нижний Новгород-Казань. В прошлом году Михаил Мишустин поручил проработать проект продления трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга.

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