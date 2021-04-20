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Общество / Авто и транспорт
20 апреля 2021, 14:52

В Екатеринбурге запретят парковаться ещё на четырёх улицах

  Анна Митчина
Дорожный знак "Остановка запрещена"

На улицах установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге появятся соответствующие дорожные знаки. Их установят на четырёх улицах. 

Таким образом специалисты центра организации движения Екатеринбурга отреагировали на жалобы жителей города. Екатеринбуржцев беспокоила пропускная способность некоторых улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для устранения этих недовольств в городе установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор".

Их разместят на четырёх улицах:

  • Циолковского, от улицы Белинского до улицы Машинная;
  • Чайковского, от улицы Фурманова до улицы Фрунзе;
  • Союзная, от улицы Циолковского до улицы Авиационная;
  • Банникова, от улицы 40-летия Октября до улицы Красных Партизан.

Водителей заблаговременно предупреждают об изменениях, а также просят соблюдать правила дорожного движения.

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Областная газета Свердловской области

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