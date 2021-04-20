В Екатеринбурге запретят парковаться ещё на четырёх улицах

В Екатеринбурге появятся соответствующие дорожные знаки. Их установят на четырёх улицах.
Таким образом специалисты центра организации движения Екатеринбурга отреагировали на жалобы жителей города. Екатеринбуржцев беспокоила пропускная способность некоторых улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для устранения этих недовольств в городе установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор".
Их разместят на четырёх улицах:
- Циолковского, от улицы Белинского до улицы Машинная;
- Чайковского, от улицы Фурманова до улицы Фрунзе;
- Союзная, от улицы Циолковского до улицы Авиационная;
- Банникова, от улицы 40-летия Октября до улицы Красных Партизан.
Водителей заблаговременно предупреждают об изменениях, а также просят соблюдать правила дорожного движения.
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