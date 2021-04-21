Владимир Путин поручил выделить средства на продление трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства из Фонда национального благосостояния на продление автомагистрали "Москва - Казань" до Екатеринбурга. Он поручил завершить трассу к 2024 году.
Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости ускорить темпы строительства опорных магистралей.
"Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали "Москва - Казань". И более того, продлить её до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года", - подчеркнул глава государства.
По его словам в 2024 году будет обеспечено безопасное и скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.
Сюжет
Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.