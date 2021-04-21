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Общество / Авто и транспорт
21 апреля 2021, 15:15

Владимир Путин поручил выделить средства на продление трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга

план трассы до Екатеринбурга

Владимир Путин поручил завершить трассу к 2024 году. Фото: скриншот с трансляции послания Президента РФ Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства из Фонда национального благосостояния на продление автомагистрали "Москва - Казань" до Екатеринбурга. Он поручил завершить трассу к 2024 году.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости ускорить темпы строительства опорных магистралей.

"Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали "Москва - Казань". И более того, продлить её до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года", - подчеркнул глава государства.

По его словам в 2024 году будет обеспечено безопасное и скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

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Областная газета Свердловской области

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