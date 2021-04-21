Въезд в Шарташский лесопарк ограничат к лету

Когда велодорожка занята машинами, велосипедистам приходится ехать по пешеходной полосе. Фото: Василий Белоусов.

Вот такой снимок, сделанный на западном берегу озера Шарташ, на улице Отдыха, прислали наши читатели: машины припаркованы прямо на новой велопешеходной дорожке, и велосипедистам приходится объезжать участок по пешеходной полосе.

Согласно проекту организации дорожного движения в лесопарке, уже согласованному с ГИБДД, весь участок улицы Отдыха, пролегающий по территории лесопарка, не предназначен для проезда личного автотранспорта. Поскольку это велопешеходная дорожка, здесь могут проезжать только машины спецслужб (в том числе – лесотехнической) и инспекторы парка. Знаки и шлагбаумы на участке уже установлены.

– После того как подрядчики устранят недочёты на первом отрезке велопешеходной дорожки, шлагбаумы будут закрыты. Ориентировочно месяца через полтора, – сообщил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. - Тогда же начнём внедрять первый рубеж охраны (по периметру объекта). Охранная служба будет работать круглосуточно и пресекать нарушения, в том числе – несанкционированный заезд на территорию.

Напомним, согласно статье 12.15 КоАП РФ, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения влечёт наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.