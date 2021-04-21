На трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" ограничат движение в ночь на 23 апреля

Ограничение связано с проведением работ на железнодорожном переезде. Фото: Алексей Кунилов.

В ночь с 22 на 23 апреля на участке трассы Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" вводится временное ограничение движения. Это связано с проведением работ на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", СвЖД будет проводить работы на 55-м километре трассы, рядом с посёлком Марамзино. В связи с этим на данном участке введут реверсивное движение.

Ограничение продлится с 22:00 22 апреля до 6:00 23 апреля.

Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

Напомним, ранее стало известно, что на участках км 31+986 - км 32+290; км 39+000 - км 46+000 трассы Р-354 вводится реверсивное движение до августа. Дорожники уже приступили к работам по устройству слоёв износа.