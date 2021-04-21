Темы дня

Общество / Авто и транспорт
21 апреля 2021, 17:35

На трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" ограничат движение в ночь на 23 апреля

ЖД переезд

Ограничение связано с проведением работ на железнодорожном переезде. Фото: Алексей Кунилов.

В ночь с 22 на 23 апреля на участке трассы Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" вводится временное ограничение движения. Это связано с проведением работ на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", СвЖД будет проводить работы на 55-м километре трассы, рядом с посёлком Марамзино. В связи с этим на данном участке введут реверсивное движение.

Ограничение продлится с 22:00 22 апреля до 6:00 23 апреля.

Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

Напомним, ранее стало известно, что на участках км 31+986 - км 32+290; км 39+000 - км 46+000 трассы Р-354 вводится реверсивное движение до августа. Дорожники уже приступили к работам по устройству слоёв износа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.04.2021, 19:10 / Политика
Свердловские депутаты Госдумы РФ прокомментировали послание Владимира Путина Федеральному собранию
21.04.2021, 18:07 / Общество
В Екатеринбурге изменилось движение трамваев по проспекту Ленина
21.04.2021, 17:35 / Общество
На трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" ограничат движение в ночь на 23 апреля
21.04.2021, 17:30 / Общество
В Верхней Пышме построят завод по производству сжиженного газа
21.04.2021, 17:15 / Общество
УрГУПС построит свой бассейн, оставив парк нетронутым