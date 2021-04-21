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Общество / Авто и транспорт
21 апреля 2021, 20:24

В Екатеринбурге в Родительский день появятся два дополнительных автобусных маршрута

автобусы

Автобусы будут следовать к двум городским кладбищам. Фото: Галина Соловьёва.

В Родительский день, 11 мая, в Екатеринбурге введут два дополнительных автобусных маршрута - №59 и 80. Автобусы будут следовать к двум городским кладбищам.

Согласно информации на сайте ЕМУП "Гортранс", автобусы маршрута №59 "Площадь 1 Пятилетки – кладбище Окружное" будут двигаться следующим образом: улица Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище. Автобусы будут ездить с интервалом в 20 минут.

Маршрут №80 "Метро Ботаническая - Нижне-Исетское кладбище" будет пролегать по улицам: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко. Автобусы будут ходить раз в 18 минут.

Областная газета Свердловской области

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