Для оплаты проезда водителям нужно будет проехать через рамку со специальным оборудованием. Фото: Галина Соловьёва.

Строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань должны продлить до Екатеринбурга уже к 2024 году. Как уже писала «Облгазета», такую задачу Президент России Владимир Путин поставил во время оглашения Послания Федеральному собранию.

Дорожникам предстоит с нуля построить около 400 километров дорог всего за 3 года (изначально протянуть трассу до уральской столицы предполагалось к 2030 году). Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что подобные объекты в такие сроки в стране ещё не строили, но заверил, что поручение президента будет выполнено в срок.

Средства на реализацию проекта выделят из Фонда национального благосостояния. Вероятно, на это потребуются сотни миллиардов рублей. Точный размер затрат на строительство участка магистрали от Казани до Екатеринбурга, а также её маршрут предстоит определить в ходе предпроектных работ. Ими занимается АО «Петербургские дороги», заказчиком выступает ООО «Автодор-Инвест». Стоимость контракта составляет почти 111 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

В госкомпании «Автодор» (отвечает за строительство платных дорог в России) отметили, что проектно-изыскательские работы по продлению трассы при наличии финансирования начнутся в этом году, а строительные – в следующем. После введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов, пишет ТАСС. Экономия времени будет возможна благодаря особым параметрам дороги. Судя по характеристикам уже функционирующих в нашей стране платных трасс, потоки встречного движения разделят, там не будет светофоров, а второстепенные дороги будут примыкать к основной на одном уровне. Для оплаты проезда остановка не потребуется. Разрешённая скорость движения транспорта сможет достигать 130 км/ч.

Стоимость проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.

Новая трасса станет частью скоростного международного транспортного коридора «Запад – Восток». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что строительство трассы Москва – Казань – Екатеринбург станет серьёзным шагом к развитию межрегиональных связей. Кроме того, новая магистраль позволит частично разгрузить трассу М-5 «Урал».

– Трасса М-5 «Урал», кто ездил, знает, что она очень загружена, в плохом состоянии. И конечно, если мы на сегодняшний день запустим М-12, мы понимаем, что поток уйдёт на М-12, – заявлял ранее Марат Хуснуллин.

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