В Екатеринбурге на четыре месяца закроют развязку на Объездной

Ограничения будут действовать с 15 мая по 15 сентября.Фото: Галина Соловьёва.

В связи с ремонтными работами в Екатеринбурге перекроют движение на пересечении улицы Луганская с Объездной дорогой. Ограничение будет действовать четыре месяца.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что движение по развязке на пересечении ул. Луганской и Объездной дороги закроют с 15 мая по 15 сентября 2021 года. Там будут проводить ремонтные работы.

Организаторы работ просят екатеринбуржцев следить за установленными там знаками и указателями. На соседней полосе выделят два ряда для объезда перекрытия.

Схема движения на участке. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, что на портале Екатеринбурга есть информационная карта, где можно посмотреть всю акутальную информацию о перекрытии дорог.

Ранее мы сообщали, что в скором времени перекроют ул. Чкалова и ул. Бебеля. Также в мае ограничат движение на ул. Мельникова.

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