В Екатеринбурге изменились схемы движения четырёх трамваев из-за аварии на водопроводе

В Екатеринбурге из-за аварии на водопроводных сетях закрыто движение трамваев по улице Победы. Схемы движения трамваев четырёх маршрутов были временно изменены.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, до завершения ремонтных работ изменятся маршруты следования следующих трамваев:
- №17: ост. Эльмаш – Педуниверситет – пл. Первой Пятилетки;
- №24: ост. Машиностроителей – Таганский ряд – 7 ключей;
- №8: ост. Машиностроителей – ул. Бебеля – пр. Ленина – 40 лет ВЛКСМ;
- №22: ост. Машиностроителей – ул. Бебеля – пр. Ленина – ул. Уральская – Машиностроителей.
Срок завершения ремонтных работ не называется. На месте трудятся представители ЕМУП "Водоканал".