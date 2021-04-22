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Общество / Авто и транспорт
22 апреля 2021, 19:12

В Екатеринбурге изменились схемы движения четырёх трамваев из-за аварии на водопроводе

Трамвай

До завершения ремонтных работ изменятся маршруты следования трамваев № 8, 17, 22, 24. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге из-за аварии на водопроводных сетях закрыто движение трамваев по улице Победы. Схемы движения трамваев четырёх маршрутов были временно изменены.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, до завершения ремонтных работ изменятся маршруты следования следующих трамваев:

  • №17: ост. Эльмаш – Педуниверситет – пл. Первой Пятилетки;
  • №24: ост. Машиностроителей – Таганский ряд – 7 ключей;
  • №8: ост. Машиностроителей – ул. Бебеля – пр. Ленина – 40 лет ВЛКСМ;
  • №22: ост. Машиностроителей – ул. Бебеля – пр. Ленина – ул. Уральская – Машиностроителей.

Срок завершения ремонтных работ не называется. На месте трудятся представители ЕМУП "Водоканал".

Областная газета Свердловской области

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