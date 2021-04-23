На двух свердловских трассах ограничат движение до ноября. График ремонта автодорог в УрФО

На трассах Уральского федерального округа начались работы по замене верхнего слоя покрытия и капитальные ремонты. Фото: Алексей Кунилов.

На трассах Уральского федерального округа начались работы по замене верхнего слоя покрытия и капитальные ремонты. В Свердловской области на четырёх трассах движение ограничат до ноября, и ещё на одной - до декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", устройство слоёв износа позволяет приостановить и предупредить разрушение верхнего слоя дорожного покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Дорожники отмечают, что эта технология хоррошо показала себя в климатических условиях Урала.

Также сообщается, что на участках, где проводится капремонт, проезжая часть будет расширена до четырёх полос. Это позволит разъединить встречные потоки автомобилей и уменьшить нагрузку на полосы движения.

Так, с 20 апреля по 20 ноября 2021 года дорожники будут ремонтировать участок км 87+000 - км 131+398 трассы Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

Капремонту подлежат участки дорог:

км 220+000 - км 235+500 трассы Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" (с 1 мая по 20 ноября);

км 180+000 - км 220+000 трассы Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" (с 10 июня по 20 ноября);

км 123+546 - км 148+300 трассы Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" (с 20 апреля по 20 ноября);

км 260+000 - км 276+000 трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург" (с 20 апреля по 20 декабря).

На всех ремонтируемых участках свердловских трасс будет организовано реверсивное движение.

Публикуем полный график ремонтных работ на трассах УрФО:

Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

Напомним, в начале недели ФКУ "Уралуправтодор" также сообщил, что на на автодороге Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" до августа 2021 года вводится реверсивное движение.

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