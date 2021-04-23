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23 апреля 2021, 15:20

Россия полностью возобновляет авиасообщение с Египтом

Самолёт

Возобновление авиасообщения касается в том числе курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада. Фото: Евгения Скачкова.

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения между двумя государствами. Это касается в том числе курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Об этом лидеры двух стран договорились в ходе телефонного разговора.

"С учётом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договорённость о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет", - сообщается на сайте Кремля.

Также президенты условились, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Даты возобновления авиасообщения пока не называются.

Областная газета Свердловской области

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