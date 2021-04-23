В мае дорожники закроют движение в трёх районах Екатеринбурга

Ограничения коснутся Ленинского, Железнодорожного и Верх-Исетского районов. Фото: Галина Соловьёва.

В мае дорожники Екатеринбурга закроют движение по нескольким улицам в трёх районах города. Ограничения коснутся Ленинского, Железнодорожного и Верх-Исетского районов.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, ООО "Брусника" с 11 по 31 мая закроет движение по ул. Советских женщин на участке от Шаумяна до переулка Фёдорова. Ограничение связано с проведением работа по благоустройству улицы.

ЕМУП "Гортранс" с 00:00 15 мая до 05:00 17 мая закроет движение трамваев №7, 10, 12, 13, 24 в обоих направлениях по ул. Технической от ост. "Таганский ряд" до станции "7 Ключей". На этот же период будет ограничено движение автомобилей на переезде по улице Технической, вблизи дома №28а. Причина закрытия - ремонт трамвайных путей на переезде по Технической, рядом с домов №28а.

С 15 мая по 20 июля ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" перекроет нечётную сторону улицы Бебеля, от Готвальда до Кирова. На время действия ограничения весь транспорт будет двигаться по чётной стороне ул. Бебеля.

Также добавим, что с 11 мая по 1 октября в Екатеринбурге закроют проезд улице Мельникова.

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