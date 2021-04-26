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26 апреля 2021, 11:50

Из Кольцово возобновляются чартерные рейсы в Египет

Из Кольцово возобновляются чартерные рейсы в Египет

Первый рейс из Кольцово в Каир намечен на 1 мая. Фото: Галина Соловьёва

Из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово впервые с 2015 года возобновляются чартерные рейсы в Египет. Перелёты из Екатеринбурга в Каир с 1 мая начнёт осуществлять авиакомпания Azur air.

Первый рейс намечен на 1 мая. Его будет выполнять по субботам самолёт Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Первый вылет из Кольцово назначен на 10:55 по местному времени. Общее время полёта составит 5 часов 40 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Восстановление авиасообщения с популярными у россиян курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх пока остаётся только в планах. Если туроператоры не предусмотрят трансфер из Каира до этих курортов, туристам придётся добираться своими силами.

Как писала «Областная газета», в минувшую пятницу, 23 апреля, Президент России Владимир Путин договорился с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси о полном восстановлении авиасообщения между двумя государствами. Речь во время телефонных переговоров коснулась также авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Стороны договорились проработать практические параметры возобновления рейсов до этих курортов.

«С учётом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договорённость о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Областная газета Свердловской области

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Из Кольцово возобновляются чартерные рейсы в Египет