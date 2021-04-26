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Общество / Авто и транспорт
26 апреля 2021, 16:41

В Екатеринбурге частично ограничили движение по мосту на Бебеля

  Анна Митчина
Укладывают асфальт

Полноценное перекрытие моста произойдёт, как и планировалось, 15 мая. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге частично ограничили движение по мосту на ул. Бебеля. Это стало неожиданностью для горожан.

Как пояснили "Областной газете" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, движение на мосту частично ограничили в связи со стартом подготовительного этапа работ по восстановлению дорожного покрытия. Полноценное закрытие движения произойдёт после завершения этого этапа. 

Напомним, нечётную сторону ул. Бебеля перекроют с 15 мая по 20 июля 2021 года. Объезд организуют по чётной стороне ул. Бебеля. 

По данным Яндекс.Карты пробка на перекрытом участке оценивается в 7 баллов.

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Областная газета Свердловской области

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