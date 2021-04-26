Пешеходный переход у Ганиной Ямы, снесённый грузовиком, восстановят к июлю

Для ликвидации последствий аварии на ЕКАД выезжали сотрудники МЧС. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В выходные на Екатеринбургской кольцевой автодороге грузовик снёс надземный пешеходный переход. Это произошло на 42-м км трассы, в районе поворота на Ганину Яму. По счастливому стечению обстоятельств, в результате аварии никто не погиб и не пострадал. Но исход у этой ситуации мог быть другим…

Не заметил обрушения

Инцидент произошёл поздним вечером в субботу, 24 апреля. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель грузовика MAN перевозил из Асбеста в Казань негабаритный груз – дробильную установку.

От удара мост сошёл с опор и обрушился на проезжую часть, перегородив её. Водитель грузовика – уроженец Татарстана – продолжил движение, даже не заметив падения моста, как он позже заявил полицейским. Остановился водитель только через пять минут, чтобы заменить пробитые колёса. Об инциденте он узнал от сотрудников ГИБДД.

Как уточнили «Облгазете» в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, данный надземный пешеходный переход имел высоту 5,15 метра и был обозначен дорожным знаком. Водитель должен был убедиться в безопасности проезда, но не сделал этого. Под мостом он проехал со скоростью более 100 км/ч.

Теперь водителю грозит административное наказание. В отношении него составили сразу пять протоколов: за оставление места ДТП, нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорожного сооружения, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков и без тахографа.

На несколько часов движение транспорта по ЕКАДу в обе стороны было остановлено. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по ликвидации последствий аварии. Так, региональный минтранс должен был организовать взаимодействие с Госавтоинспекцией и другими профильными ведомствами для оперативного освобождения дороги. В этих работах были задействованы два подъёмных крана. В первом часу ночи движение по дороге открыли. Сейчас сложностей с проездом нет.

Случившимся заинтересовались в прокуратуре Свердловской области. Надзорное ведомство организовало проверку по факту обрушения перехода. Предстоит провести техническое обследование сооружения и определить причину его падения, установить, когда мост ремонтировался и проверялась ли его устойчивость, сообщили в пресс-службе.

Восстановлением моста займётся екатеринбургская компания «Вест», которая построила его в 2019 году. Средства на проведение работ должна будет выделить организация, владеющая техникой, из-за которой пострадало сооружение. По предварительной оценке, может потребоваться 6-10 млн рублей. Ожидается, что пешеходный переход вновь появится на этом участке к июлю.

Обрушенный мост был оборудован специальным подъёмником, который делает проезд негабаритной техники возможным. Для этого организации, планирующей такую перевозку, требуется заранее подать специальную заявку в управление автодорог. Необходимо также разрешение на перевозку крупногабаритных грузов. У водителя, снёсшего мост на ЕКАДе, такого разрешения, очевидно, не было. Иначе зачем он отправился в путь посреди ночи?

Это не впервые

Подобные происшествия на Среднем Урале случались и ранее. Одно из самых резонансных произошло в сентябре 2006 года. Тогда в Екатеринбурге на пересечении улиц Восточная, Советская и Шевченко частично обрушился строящийся мост. Чудом обошлось без жертв. Было возбуждено уголовное дело. По итогам разбирательств выяснилось, что при проектировании объекта была допущена существенная ошибка. Руководителя муниципального учреждения – заказчика работ – тогда оштрафовали за халатность и лишили права занимать руководящие должности в органах власти. Позже мост достроили. Перед открытием он прошёл испытания на прочность.

В ноябре 2011 года на 47-м километре трассы Пермь – Екатеринбург грузовик врезался в опору неэксплуатируемого железнодорожного моста. Конструкция обрушилась. Водитель получил порезы лица.

Полгода назад, в сентябре 2020-го, столкновение грузовика с мостом произошло на трассе М-5 «Урал». В пешеходный переход на 193-м километре на полном ходу врезался КАМАЗ с поднятым кузовом. Конструкция рухнула прямо на машину, водитель погиб.

Вскоре после этого происшествия в ФКУ «Уралуправтодор» задумались над изменением схемы движения пешеходов: вместо надземного перехода там планировали сделать наземный. Но в итоге всё оставили как было. В феврале, спустя четыре месяца после аварии, на её месте установили надземную конструкцию. Средства на изготовление и монтаж моста предоставила компания, техника которой и нанесла ущерб федеральной трассе.

Как пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей УрГУПС Алексей Пестряков, причина обрушений пешеходных мостов – то, что они имеют облегчённую конструкцию и не рассчитаны на нагрузку в виде столкновения с тяжёлой техникой, поэтому виновниками таких происшествий являются оголтелые водители.

– Чтобы избегать подобных ситуаций, можно ставить перед такими сооружениями контрольные арки – ограничители высоты. Тогда в случае аварии под удар попадут они, а не пешеходники, где могут находиться люди, – считает Алексей Пестряков.

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