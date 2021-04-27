В Екатеринбурге закрывается движение транспорта по Авиационной

На время ограничений движение транспорта будет направлено по улицам Московская, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского. Фото: Нина Георгиева.

Сегодня, 27 апреля, в столице Урала закрывается движение транспорта по улице Авиационная (от Айвазовского до Московской). Ограничения продлятся месяц.

На указанном участке дороги до 27 мая будут проводиться работы по обустройству ливневой и бытовой канализации. Этим займётся АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

На время ограничений движение транспорта будет направлено по улицам Московская, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского. Водителей просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

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