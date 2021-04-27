В Екатеринбурге закрывается движение транспорта по Авиационной

Сегодня, 27 апреля, в столице Урала закрывается движение транспорта по улице Авиационная (от Айвазовского до Московской). Ограничения продлятся месяц.
На указанном участке дороги до 27 мая будут проводиться работы по обустройству ливневой и бытовой канализации. Этим займётся АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».
На время ограничений движение транспорта будет направлено по улицам Московская, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского. Водителей просят заранее планировать свой маршрут передвижения.
Читайте также:
Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге в 2021 году.
В Екатеринбурге частично ограничили движение по мосту на Бебеля.
В Екатеринбурге на четыре месяца закроют развязку на Объездной.