Как отремонтированные свердловские дороги пережили зиму?

Глубокая колея на ещё не отремонтированном участке Режевского тракта создаёт угрозу возникновения ДТП. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале приступили к осмотрам дорог, недавно отремонтированных и находящихся на гарантии. Одним из первых проинспектированных объектов стала трасса Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Проблемы с полосой отвода

Эта дорога связывает Восточный управленческий округ со столицей Урала, по трассе проезжает до 26 тысяч машин в сутки. При этом некоторые её участки не ремонтировались более 20 лет.

За это время здесь образовались многочисленные дефекты дорожного покрытия. Их пытались исправить ямочным ремонтом, но этого оказалось недостаточно. На трассе стала появляться колея. На некоторых участках её глубина достигает почти 5 сантиметров (превышение этого показателя считается недопустимым).

Чтобы устранить опасность, объект включили в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт запланировали на участке с 83-го по 92-й километр. Аукцион на проведение работ выиграло ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта составляет почти 163 миллиона рублей. В прошлом году дорожники обновили 86–89-й километры. Остальные части предстоит сделать в этом году.

После осмотра гарантийного участка эксперты резюмировали, что новое дорожное покрытие прошло испытания уральской зимой, перепадами температур и высокой интенсивностью движения.

– Существенных замечаний мы не выявили. Есть небольшие косметические недоработки, которые не влияют на безопасность движения. Это связано с состоянием полосы отвода – требуются работы по её дополнительному уплотнению. Замечание подрядчику озвучено. Недостаток будет устранён в рамках гарантийных обязательств, как только обочина просохнет, – рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.

Он добавил, что на данный объект гарантия действует шесть лет. Контроль за его состоянием будет осуществляться ежегодно на протяжении всего этого срока.

Ливнёвка и разметка

Председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Виталий Крупин подтвердил, что работы на Режевском тракте выполнены подрядчиком качественно, но отметил, что так бывает не везде.

По его словам, в Екатеринбурге проверка тоже уже проведена на нескольких гарантийных объектах. Основная претензия комиссии связана с состоянием ливнёвки: в некоторых местах на дорогах застаивается вода, что может приводить к разрушению покрытия. Чтобы вывести воду, подрядчикам придётся подровнять дорогу. У проверяющих возникло много вопросов и к качеству разметки: кое-где её необходимо поменять. Но и это ещё не всё.

– В одном месте, на улице Сулимова, мы выявили разрыв дороги, пучинистость. На это тоже было указано подрядчику. Недостаток будет исправлен, – добавил Виталий Крупин.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга добавили, что осмотр объектов, отремонтированных в прошлом году, завершится до майских праздников.

Кстати В целом серьёзные нарушения в работе подрядчиков обнаруживаются нечасто. По словам Олега Мелехова, это менее 1 процента случаев. На исправление дефектов, угрожающих безопасности дорожного движения, таких, как, например, отсутствие дорожного знака, даётся три дня. Как правило, подрядчики соглашаются устранить недостатки. В противном случае их принуждают к этому через суд или взыскивают с них сумму ущерба.

Ремонт дорог – 2021 В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области планируется отремонтировать 95 участков дорог протяжённостью почти 120 километров, закупить 60 автобусов на газомоторном топливе, светофоры и дорожные знаки для 39 перекрестков Екатеринбурга. Среди крупнейших проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, – реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле и строительство транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в столице Урала. Регион получил на каждую из этих целей по 600 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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