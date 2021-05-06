Выгодно ли брать самокат в краткосрочную аренду?

В этом году шеринговые самокаты появились в Екатеринбурге, едва на улицах сошёл снег. Фото: Алексей Кунилов

Этой весной в Екатеринбурге резко возросла популярность кикшеринга — краткосрочной аренды самокатов. Московская компания Whoosh впервые появилась в столице Урала в 2020 году и уже утроила количество предлагаемых в аренду электрических «буксировщиков». Сейчас в Екатеринбурге насчитывается около полутора тысяч таких самокатов, и компания явно не намерена останавливаться на этом. Рассказываем, как работает система этого проката.

Не угонишь

Удивительно, как за короткое время шагнул вперёд шеринг самокатов. В 2019 году в Екатеринбурге появились первые автоматические станции по прокату мускульных самокатов. Тогда в городе было всего десять таких станций, что крайне мало, учитывая масштабы мегаполиса. Теперь же пункты парковки электросамокатов организованы чуть ли не на каждом шагу, и для этого не потребовалось монтажа специальных блокирующих устройств – их попросту нет. В аренду предлагается взять уже не мускульные устройства, а электрические, что подразумевает иной уровень комфорта при передвижении.

– У нас есть шеринговая платформа – большая информационная база, где прописаны правила, по которым работает этот сервис, – говорит представитель кикшеринговой компании Whoosh Юлия Камойлик. – В городе стоят электросамокаты, они всегда на связи с шеринговой платформой, и через неё мы можем отправлять им различные команды, принимать информацию о них.

Информационная технологическая база позволила решить проблемы оплаты использования самокатов, контроля за ними, пресечения попыток угона, но главное – сделала услугу краткосрочного пользования самокатом простой и удобной. Для поездки на таком электрическом самокате необходим всего лишь смартфон с электронной почтой и привязанной к нему банковской картой, с которой будет оплачена услуга.

Цена вопроса

Насколько выгодны такие поездки? По словам Юлии Камойлик, в Екатеринбурге стоимость поездки на электросамокате складывается следующим образом: 39 рублей – фиксированная плата и 5 рублей — за каждую минуту поездки. То есть плата за аренду электроскутера напрямую зависит от длительности поездки. Дальность таких поездок в Екатеринбурге в среднем составляет от трёх до пяти километров. Чтобы преодолеть это расстояние на самокате с электрической тягой в условиях города, понадобится 10–15 минут. В итоге общая стоимость поездки получается выше, чем на общественном транспорте, но всё же это дешевле такси.

Однако дорога домой на таком скоростном электротранспорте может выйти и дороже такси, если шеринговая компания оштрафует пользователя самоката. Например, штраф за некорректную парковку, когда самокат бросают помимо мест парковок, указанных в приложении для пользования этой услугой, может составить тысячу рублей.

Чаще всего электросамокат берут не для прогулок, а с конкретной транспортной целью, например, добраться до места работы.

– В прошлом году 65 процентов поездок совершались по транспортному сценарию. Они были короткими, от адреса к адресу, – говорит Юлия Камойлик.

Страховка от ДТП

В кикшеринговой компании уверены, что со временем сервис краткосрочной аренды электросамокатов станет ещё доступнее и пользоваться ими сможет большее количество людей. Но многих пешеходов это как раз и страшит: на городских тротуарах становится слишком тесно. Сейчас самокатчики передвигаются в основном по пешеходным зонам. Правилами дорожного движения это не запрещено, водители электросамокатов вообще приравниваются к пешеходам, если номинальная мощность электродвигателя их устройства мобильности не превышает 250 ватт. Но скорости движения пешеходов и самокатчиков различаются в разы, из-за чего и случаются наезды. Предложения же законодателей обязать водителей электросамокатов двигаться по велосипедным дорожкам натыкаются на отсутствие оных на большинстве городских улиц.

Проблему отчасти пытаются решить сами кикшеринговые компании.

– В нашем приложении есть страховка, – говорит Юлия Камойлик. – Она может быть куплена к каждой поездке. Стоимость страховки составляет 35 рублей.

Такая страховка включает в себя риски нанесения ущерба здоровью как самого водителя самоката, так и человека, пострадавшего от столкновения с устройством мобильности, и может покрывать до 300 тысяч рублей причинённого вреда. Также в размере 300 тысяч рублей может покрываться ущерб имуществу. Конечно, с учётом страховки стоимость поездки на арендованном электросамокате может существенно возрасти. Но зато это даст пользователю финансовую защиту в случае дорожно-транспортного происшествия.