Кабмин РФ выделит 11,5 миллиарда на поддержку железнодорожного транспорта

Михаил Мишустин отметил, что всё больше россиян путешествует по стране именно на поездах, а в майские праздники число пассажиров традиционно возрастёт. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что в преддверии майских праздников необходимо поддержать железнодорожную отрасль, чтобы россияне могли комфортно и безопасно путешествовать по стране. На эти цели выделят более 11 млрд рублей.

В ходе заседания Правительства 27 апреля Михаил Мишустин отметил, что всё больше россиян путешествует по стране именно на поездах, а в майские праздники число пассажиров традиционно возрастёт. По его словам, важно, чтобы путешествие на поезде было для россиян безопасным и комфортным.

"Правительство сегодня примет ряд решений, чтобы оказать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. Выделим почти 6 млрд рублей пригородным пассажирским компаниям", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Как заявил Мишустин, такая мера позволит не только сохранить, но и увеличить число электричек и поездов по наиболее востребованным направлениям. Кроме того, на поддержку пассажирских поездов дальнего следования кабмин выделит ещё 5,5 млрд рублей.

"За счёт этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты. Обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов", - отметил Михаил Мишустин.

Напомним, в ходе этого же заседания Правительства было оглашено решение продлить программу туристического кешбэка за туры по России.