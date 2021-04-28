Опубликованы схемы движения автобусов Екатеринбург – Берёзовский на время закрытия Блюхеровского моста

С 1 мая Блюхеровский мост закроют полностью. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 мая изменится расписание и схема движения междугородних автобусных маршрутов сообщением Екатеринбург – Берёзовский. Это связано с перекрытием моста на улице Блюхера.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, автобусы пойдут в объезд Блюхеровского моста – по Егоршинскому подходу, по улицам Малышева и Мира, далее общественный транспорт будет выезжать на пр. Ленина. Планируется ввести дополнительные остановки: "Мост" (около моста на Блюхера) и "Профессорская".

Возможна отмена части рейсов на маршруте № 150 и 166. Это связывают с ограничительными мерами в связи с коронавирусом и снижением пассажиропотока.

Подробности можно узнать по телефону: (343) 261-79-80. Актуальные изменения будут размещаться на официальном сайте мэрии Берёзовского. С расписанием всех автобусов можно ознакомиться тут. Ниже публикуем схемы объезда.

Автобусы №111, 112, 117, 119, 120, 121 и 166 будут ехать по следующему маршруту:

Схема движения автобуса №144 будет выглядеть так:

Автобус №150 повезёт пассажиров по следующей схеме:

Напомним, с 1 мая Блюхеровский мост закроют полностью. Для водителей с личным автомобилем и общественного (межмуниципального и городского) транспорта он будет недоступен до 31 августа. Для первых объезд организуют по улицам Норильской, Фронтовых Бригад и Шефской, а для вторых – по Малышева.