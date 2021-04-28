Власти Екатеринбурга предложили Белоруссии участвовать в тендере на поставку 60 автобусов

Екатеринбург закупит 60 новых автобусов. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко. Они обсудили участие белорусской стороны в поставках лифтов, коммунальной техники и автобусов.

В ходе встречи градоначальник напомнил, что в Екатеринбурге многие годы используется дорожная и строительная техника из Белоруссии. Так, например, к ЧМ по футболу 2018 года город закупил 59 автобусов Минского автозавода. В 2020 году были приобретены ещё 9 новых автобусов большой вместимости.

«В этом году мы планируем объявить конкурсные процедуры на приобретение 60 автобусов большого класса. Надеюсь, что белорусские производители примут в них участие. Будем рады видеть новые машины из Беларуси на улицах города. Также мы планируем заменить не менее 150 лифтов в городе, и с удовольствием рассмотрим ваше предложение», – передаёт слова главы Екатеринбурга пресс-служба горадминистрации.

Владимир Семашко в свою очередь предложил наладить сотрудничество по целому ряду направлений. Он предложил помощь в обустройстве транспортной инфраструктуры, реконструкции очистных сооружений в системе ЖКХ Екатеринбурга, переработке твёрдых бытовых отходов. Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ также заявил о готовности белорусских предприятий поставлять лифтовое оборудование и коммунальную технику.

«Областная газета» писала, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» ЕМУП «Гортранс» получит 60 новых автобусов. Предполагается, что новый пассажирский транспорт выйдет на линии в сентябре.