«Белавиа» запустит прямой рейс Екатеринбург – Минск

Перелёт в одну сторону займет около трёх часов. Фото: Галина Соловьёва.

Авиакомпания «Белавиа» запускает прямой рейс между Екатеринбургом и Минском. Перелёты стартуют с 7 мая.

По данным пресс-службы авиакомпании, вылет из Минска будет осуществляться по пятницам в 23:10 с прибытием в Кольцово в 4:10 Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 5:10 и прибытием в столицу Беларуси в 6:25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелёт в одну сторону займет около трёх часов.

На сегодняшний день в географии полётов по России у «Белавиа» 9 регулярных направлений, а в рамках регулярной маршрутной сети – 45 направлений. В мае также стартуют перелёты в Самару.

Как уточнили «Областной газете» в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, сейчас перелёты в Минск из уральской столицы не осуществляются. Направление начнёт обслуживать «Белавиа». Регулярные рейсы по маршруту запланированы на самолёте Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров.

В расписании на сайте Кольцово уже стоит рейс в Минск.

Добавим, до апреля 2018 года рейсы в Белоруссию из Екатеринбурга выполняла авиакомпания «Ямал». «Белавиа» прекратила полеты в Кольцово в 2015 году.

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