Темы дня

Общество / Авто и транспорт
28 апреля 2021, 16:30

Стало известно, как изменятся маршруты екатеринбургских автобусов из-за закрытия моста на Блюхера

автобус №10

Изменённые схемы движения для автобусов №5 и 10 будут действовать до конца лета. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 мая в Екатеринбурге изменятся маршруты двух автобусов - №5 и №10. Это связано с предстоящим закрытием на ремонт моста по улице Блюхера.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии уральской столицы, общественный транспорт будет объезжать закрытый участок по Егоршинскому подходу, улицам Высоцкого, Малышева и Мира, а затем выйдут на привычные маршруты. При движении в посёлки Калиновский и Изоплит они будут курсировать по тем же улицам. Временно будут введены новые остановки - "Егоршинский подход", "Дом отдыха Шарташ", "Комсомольская" и "Профессорская".

Такие схемы движения для автобусов введут до конца лета, так как окончить ремонт Блюхеровского моста планируют 30 августа.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала об изменениях в маршрутах автобусов Берёзовский - Екатеринбург.

Схемы объезда закрытого участка для автомобилистов "ОГ" опубликует в одном из следующих номеров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.04.2021, 19:15 / Общество
В Екатеринбурге вновь изменится схема движения общественного транспорта
28.04.2021, 18:42 / Общество
За четыре дня в свердловских ТЦ от COVID-19 привились 1,7 тысяч граждан
28.04.2021, 18:03 / Общество
МЧС предупреждает жителей Свердловской области о сильном ветре 29 апреля
28.04.2021, 17:52 / Общество
В Екатеринбурге 1 мая запустят салют в ЦПКиО
28.04.2021, 17:38 / Политика
Александр Высокинский подал заявку на праймериз «Единой России»