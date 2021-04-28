Стало известно, как изменятся маршруты екатеринбургских автобусов из-за закрытия моста на Блюхера

Изменённые схемы движения для автобусов №5 и 10 будут действовать до конца лета. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 мая в Екатеринбурге изменятся маршруты двух автобусов - №5 и №10. Это связано с предстоящим закрытием на ремонт моста по улице Блюхера.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии уральской столицы, общественный транспорт будет объезжать закрытый участок по Егоршинскому подходу, улицам Высоцкого, Малышева и Мира, а затем выйдут на привычные маршруты. При движении в посёлки Калиновский и Изоплит они будут курсировать по тем же улицам. Временно будут введены новые остановки - "Егоршинский подход", "Дом отдыха Шарташ", "Комсомольская" и "Профессорская".

Такие схемы движения для автобусов введут до конца лета, так как окончить ремонт Блюхеровского моста планируют 30 августа.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала об изменениях в маршрутах автобусов Берёзовский - Екатеринбург.

Схемы объезда закрытого участка для автомобилистов "ОГ" опубликует в одном из следующих номеров.