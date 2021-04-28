В Екатеринбурге вновь изменится схема движения общественного транспорта

В городе изменится схема движения автобусов № 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А и 19. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в центре Екатеринбурга состоится очередная репетиция парада Победы. Трамваи и автобусы изменят схему своего движения.

По данным ЕМУП "Гортранс", сегодня с 20:00 до завершения тренировки в городе закрывается движение трамваев по пр. Ленина (от Луначарского до Московская). Изменения коснутся маршрутов №2, 6, 7, 13, 15, 18, 26, 23 и 32. Они будут следовать по следующим улицам:

Фото: ЕМУП "Гортранс"

В тот же период времени будут закрыты пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 по ул. Бориса Ельцина). Изменится схема движения автобусов № 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А и 19.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Как сообщалось ранее, на время закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки, а также изменён режим работы светофоров.

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