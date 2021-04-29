В майские праздники аэропорт Кольцово выполнит свыше тысячи рейсов

Екатеринбургский аэропорт сделает почти столько же рейсов, сколько выполнял в это время до пандемии. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге в период с 1 по 10 мая Кольцово выполнит 1384 рейса. Это почти столько же, как и за аналогичный период 2019 года (1405 рейсов), когда мир не был охвачен пандемией коронавируса.

В 2020 году было выполнено в пять раз меньше полётов, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Однако точное число назвать затруднились.

Известно, что в текущем году для вылета из екатеринбургского аэропорта доступно 49 российских и 12 зарубежных направлений. Рекордсменом по количеству зарубежных вылетов станет Дубай (8 рейсов за 10 дней). Кроме ОАЭ, из заграничных рейсов доступны Ларнака, Минск, Ереван, Иссык-Куль, Каир и другие города.

По российским направлениям на черноморские курорты (Анапа, Симферополь, Сочи) будут осуществляться до 12 вылетов в сутки. Напрямую из Екатеринбурга также можно улететь в Казань (13 рейсов за 10 дней), Нижний Новгород (9 рейсов), Калининград (6 рейсов), Минеральные Воды (6 рейсов), Ростов-на-Дону (8 рейсов).

Для пассажиров аэропорта Кольцово доступны, в том числе, 20 субсидируемых маршрутов, в список которых вошли новые направления: Братск, Чебоксары, Киров и Ульяновск.

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