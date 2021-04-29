За десять дней на Среднем Урале остановили более 3 тысяч любителей тонировки

Массовые рейды ГИБДД против любителей тонировки закончились 28 апреля. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области Госавтоинспекция за 10 дней выявила более 3 000 любителей тонированных автомобильных стёкол. 30 из них предстанут перед судом за отказ устранить нарушение.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, профилактическое мероприятие проходило с 19 по 28 апреля. Сотрудники дорожно-патрульной службы выявляли автомобили со стёклами, светопропускная способность которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности.

С помощью специальных приборов автоинспекторы выявили более 3 000 водителей, в чьих автомобилях стёкла были тонированы чрезмерно. Им вручили 899 требований о прекращении противоправного действия. За невыполнение выданного требования сотрудника полиции (ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ) возбуждено 30 дел. Материалы переданы в суды для принятия решений.

С начала года в Свердловской области к административной ответственности за тонировку привлечено более 18 000 водителей, на 130 из их числа составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Таким водителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей, что плёночное тонирование является частой причиной ДТП, так как водители вовремя не замечают пешехода или препятствие и реагируют слишком поздно. Особенно часто такие инциденты случаются в условиях плохой освещённости или непогоды.