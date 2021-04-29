По каким дорогам можно будет проехать после перекрытия Блюхеровского моста?

Путепровод на улице Блюхера является важной транспортной артерией. Его закрытие затрагивает тысячи людей, ежедневно ездящих по нему. Фото: Галина Соловьёва

С 1 мая движение транспорта по Блюхеровскому мосту станет временно недоступно. Ремонт путепровода создаст сложности не только для екатеринбуржцев, но и для жителей некоторых соседних городов, в особенности Берёзовского. По каким дорогам можно будет объехать перекрытый участок и как изменятся маршруты общественного транспорта?

Обходные пути

Движение по путепроводу на улице Блюхера начали ограничивать ещё в начале весны. Сначала там запретили проезд по одной из четырёх полос (в сторону центра), а затем ещё по одной (в противоположном направлении). Уже тогда на въезде в город стали возникать серьёзные заторы. Что будет после полного закрытия моста с 1 мая, страшно представить, ведь ежедневно по нему проезжают десятки тысяч машин. Основной поток транспорта идёт из соседнего Берёзовского, часть жителей которого работает в Екатеринбурге. Таким путём до областного центра добираются жители и других свердловских городов, в частности, Режа, Алапаевска, Ирбита.

Всех их тревожит вопрос объезда закрытого участка. В мэрии уральской столицы предложили автомобилистам двигаться по Егоршинскому подходу и улице Малышева либо по улицам Норильской и Фронтовых Бригад. Это самые короткие пути объезда: их протяжённость составляет десять и восемь километров (вместо 6,5 километров, которые приходилось преодолевать до закрытия моста). Именно на этих дорогах ожидаются самые длинные пробки.

Можно воспользоваться другими маршрутами. Например, пролегающими через ЕКАД (или дублирующую его дорогу на Новосвердловскую ТЭЦ) и улицу Высоцкого либо через ЕКАД и дублёр Сибирского тракта. Но тогда протяжённость пути возрастёт ещё больше – до 16–20 километров. Да и об отсутствии пробок на этих дорогах мечтать не приходится: данные магистрали и без того часто загружены.

Маршруты общественного транспорта

Поскольку по Блюхеровскому мосту ездит ещё и общественный транспорт, причём в основном межмуниципальный, его маршруты тоже будут скорректированы. В управлении автомобильных дорог Свердловской области рассказали, что междугородние автобусы, следующие на Северный автовокзал, будут курсировать по одной из трёх схем. Основным обходным путём будет Егоршинский подход и улица Малышева. Два других варианта:

Режевской тракт – Екатеринбургская кольцевая автодорога – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Стрелочников – переулок Невьянский – Вокзальная;

Проезжая – Шефская – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Стрелочников – переулок Невьянский – Вокзальная.

Разъяснения по движению общественного транспорта дали и в пресс-службе администрации Берёзовского ГО. Там уточнили, что после Малышева автобусы поедут по улице Мира и проспекту Ленина, а далее – по своим привычным маршрутам. В расписании автотранспорта также произойдут изменения, подробнее об этом – на сайте мэрии. А у автобусов №0150 и №166 могут отменить часть рейсов «в связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, и снижением пассажиропотока».

Что касается городского транспорта, то корректировки ждут и его. Автобусы №5 и №10 тоже будут курсировать по Егоршинскому подходу. Далее они поедут по улицам Малышева и Мира. На время действия ограничений для пассажиров будут введены остановки «Егоршинский подход», «Дом отдыха Шарташ», «Комсомольская» и «Профессорская».

Обоснованно долго?

Понимая, что закрытие Блюхеровского моста может привести к транспортному коллапсу на въездах в город, уральцы негативно отзываются о принятом городскими властями решении. Особенно обеспокоены предстоящими пробками жители микрорайонов ЖБИ и Втузгородок. Но в мэрии уверяют: ремонт путепровода необходим, так как этот объект является одним из самых проблемных в городе. Комплекс предстоящих работ, как отмечал ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, обеспечит надёжность, долговечность и устойчивость сооружения.

Дорожники произведут замену деформационных швов выравнивающего покрытия, гидроизоляции, защитных слоёв, асфальтобетона и ограждений. Работы будут проходить на нечётной стороне путепровода: чётную обновили в 2017 году. Необходимость закрытия всего моста в мэрии обосновывают тем, что для качественного обновления деформационных швов требуется полное отсутствие нагрузки от транспорта на всём путепроводе.

Недовольство у свердловчан вызывают и намеченные сроки. Уральцы боятся, что работы затянутся, как в случае с Макаровским мостом, который реконструируется уже несколько лет, и горько шутят, что ремонт продлится не четыре месяца, а четыре года.

В обоснованности столь длительного периода закрытия усомнились и в Федерации автовладельцев России. Представитель ФАР в Свердловской области Олег Таратухин поделился с «ОГ» мнением о том, что при проведении дорожных работ власти часто отодвигают заботу о водителях на второй план. Автоправозащитник отметил, что сократить сроки ремонта такой важной транспортной артерии, как Блюхеровский мост, можно было бы за счёт удлинения смен рабочих и увеличения их штата. Тогда движение транспорта по путепроводу можно было бы возобновить значительно раньше. Алексей Бубнов, правда, не исключает, что закончить ремонт удастся раньше установленной даты – 30 августа. Но, вспоминая другой печальный опыт, верится в это слабо.

В ТЕМУ Мост на Блюхера – не единственный объект в Екатеринбурге, который будут перекрывать в 2021 году. Например, с 15 мая по 20 июля движение транспорта запретят по нечётной стороне моста на Бебеля, а с 15 мая по 15 сентября для проезда будет недоступна развязка на Луганской – Объездной. Подробная информация о перекрытиях – на сайте мэрии Екатеринбурга. Дорожные сложности ждут и жителей Нижнего Тагила. Там с 11 мая закроют мост на Циолковского, который связывает центр города с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».