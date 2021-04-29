В Екатеринбурге изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в майские праздники

Во всех трёх подразделениях Екатеринбурга 1, 2 и 3 мая будут неприёмными днями. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в период с 1 по 10 мая. Во всех трёх подразделениях Екатеринбурга 1, 2 и 3 мая будут неприёмными днями.

По информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать следующим образом:

ул. Чкалова, 1:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая - неприёмные дни;

4 мая - с 09.00 до 17.00;

5 мая - с 11.00 до 19.00;

6 мая - с 12.00 до 17.00;

7 мая - с 09:00 до 17:00.

ул. 3 Интернационала, 15:

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая - неприёмные дни;

4 мая - с 09.00 до 17.00;

5 мая - с 09.00 до 17.00;

6 мая - с 13.00 до 19.00.

проезд Водительский, 20:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая - неприёмные дни;

4 мая - с 09.00 до 17.00;

5 мая - с 09.00 до 17.00;

6 мая - с 13.00 до 19.00;

7 мая - с 09.00 до 17.00.

Со вторника, 11 мая, граждан будут принимать в обычном режиме.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут длинные выходные – с 1 по 10 мая включительно. С соответствующим документом можно ознакомиться тут.

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