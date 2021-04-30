В Екатеринбурге у трёх автобусных маршрутов изменится конечная остановка

У трёх автобусных маршрутов в уральской столице изменится конечная остановка. Речь идёт об автобусах, которые начинают движение от площади 1-й Пятилетки.
Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", изменения коснутся следующих маршрутов:
- №56 "Пл. 1-й Пятилетки - Центр культуры (пос. Садовый)";
- №56б "Пл. 1-й Пятилетки - пос. Садовый - ст. Березит";
- №59 "Пл. 1-й Пятилетки - Окружное кладбище".
Автобусы, которые ездят по этим маршрутам, будут начинать своё движение с остановки "УЗТМ". Изменения в схему движения произойдут с 6 мая.
Напомним, ранее "Облгазета" сообщала, что в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в Екатеринбурге изменятся схемы движения некоторых городских автобусов. Это коснётся 33 маршрутов.