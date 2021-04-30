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Общество / Авто и транспорт
30 апреля 2021, 10:17

В Екатеринбурге у трёх автобусных маршрутов изменится конечная остановка

Автобус

Речь идёт об автобусах, которые начинают движение от площади 1 Пятилетки. Фото: Алексей Кунилов.

У трёх автобусных маршрутов в уральской столице изменится конечная остановка. Речь идёт об автобусах, которые начинают движение от площади 1-й Пятилетки.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", изменения коснутся следующих маршрутов:

  • №56 "Пл. 1-й Пятилетки - Центр культуры (пос. Садовый)";
  • №56б "Пл. 1-й Пятилетки - пос. Садовый - ст. Березит";
  • №59 "Пл. 1-й Пятилетки - Окружное кладбище".

Автобусы, которые ездят по этим маршрутам, будут начинать своё движение с остановки "УЗТМ". Изменения в схему движения произойдут с 6 мая.

Напомним, ранее "Облгазета" сообщала, что в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в Екатеринбурге изменятся схемы движения некоторых городских автобусов. Это коснётся 33 маршрутов.

Областная газета Свердловской области

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