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Общество / Авто и транспорт
30 апреля 2021, 19:45

В майские праздники на Среднем Урале пройдут массовые рейды Госавтоинспекции

Сотрудники ГИБДД

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять нетрезвым водителям. Фото: Галина Соловьёва.

В период с 1 по 10 мая на территории Свердловской области пройдут рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять нетрезвым водителям.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, инспекторы проверят автомобили на въездах в населённые пункты, на выездах из них, а также проверят соблюдение правил дорожного движения в отдалённых территориях. Патрулируя трассы экипажи ДПС будут особенно пристально наблюдать за водителями, выезжающими на встречную полосу и нарушающими правила перевозки пассажиров, в том числе детей.

Рейды и проверки ПДД будут вестись в разное время суток, будь то утро, день, вечер или ночь.

Госавтоинспекция сообщает, что за прошедшие четыре месяца с начала года на Среднем Урале зарегистрировали более 700 ДТП, в результате которых погибли 98 человек и пострадали около 1 тысячи граждан.

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Областная газета Свердловской области

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